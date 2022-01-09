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Психолог предупредила о проблемах в личной жизни из-за фотошопа

Психолог Коротина-Гессе: чрезмерное использование фотошопа грозит невротическим состоянием

Фото: Pixabay

Медицинский психолог Ольга Коротина-Гессе в интервью «Пятому каналу» заявила, что регулярное и чрезмерное использование фотошопа может быть симптомом определенных расстройств.

Специалист объяснила, что если человек не принимает свою внешность, то он отвергает себя и как личность, стремясь улучшить облик в сети. Однако она предупредила, что такое увлечение грозит проблемами в личной жизни: при знакомстве собеседник «фотошопера» испытает разочарование, поскольку его обманули, ведь на фотографии он видел другое лицо и общался с другим человеком.

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При этом сам любитель фотошопа увидит, что его планы провалились, поскольку он стремился изменить даже не себя, а только снимок в сети. Такие чувства могут вызвать невротическое состояние.

«Расстройство может привести к возникновению различного вида невротических состояний, снижению настроения и даже резкой смены питания, повышению агрессии и ощущению разочарованности в жизни, в себе и в окружающих», — подчеркнула психолог.

Ранее родители в США массово пожаловались на ретушь детских снимков в школьных фотоальбомах. По их мнению, редактирование кадров пагубно отражается на психике ребенка. . «Фотошоп учит детей тому, что им нужно все время выглядеть идеально и они могут изменить свою внешность одним щелчком мыши», — возмутилась 43-летняя Дженнифер Грин.

Марина Совина
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