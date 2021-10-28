Родители массово пожаловались на ретушь детских снимков в школьных фотоальбомах

Родители из США массово пожаловались на фотошоп на снимках своих детей в школьных фотоальбомах. Об этом сообщает New York Post.

43-летняя Дженнифер Грин (Jennifer Greene) объяснила, что во время оформления альбома для класса 12-летней дочери Мэделин (Madeline) обнаружила на сайте компании Lifetouch дополнительную услугу ретуши портретов стоимостью 12 долларов (842 рубля). В нее входят отбеливание зубов, выравнивание тона кожи и удаление прыщей и пигментных пятен.

Женщина разозлилась из-за наличия описанной услуги, поскольку, по ее словам, она может пагубно повлиять на детскую психику. «Я была потрясена. Фотошоп учит детей тому, что им нужно все время выглядеть идеально и они могут изменить свою внешность одним щелчком мыши», — возмутилась она.

Другая героиня материала, 36-летняя Кристин Лоэрнс (Kristin Loerns), рассказала, что фотограф стер с помощью обработки все веснушки на портрете ее сына Кирана (Kieran) без ее согласия.

Уитни Роуз (Whitney Rose), в свою очередь, заявила, что ретушер удалил слуховые аппараты на фото ее трехлетнего сына. «Эти аппараты помогают моему ребенку слышать. То, что фотограф их стер, может внушить моему ребенку, что потеря слуха — это то, чего ему следует стыдиться», — пояснила женщина.

Детский психолог из Нью-Йорка Ямалис Диас (Yamalis Diaz) подчеркнула, что исправление характерных черт ребенка на снимках может заставить их чувствовать себя некомфортно в своем теле. «Это может привести к тревоге, подавленному настроению, расстройствам пищевого поведения и дисморфофобии. Вместо того чтобы принимать свои физические характеристики, ретушь заставляет их думать, что свои особенности нужно скрывать, а это неправильно», — заключила эксперт.

В августе пользователи сети выбрали самые нелепые ошибки фотошопа на снимках блогеров. Например, в список попала девушка, которая снялась в бело-розовом бикини с цветочным принтом. При этом из-за сильной ретуши ее ноги оказались неестественно длинными и худыми. Другую блогершу высмеяли за деформацию пропорций тела.