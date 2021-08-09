Пользователи сети выбрали самые нелепые ошибки фотошопа на снимках блогеров

Пользователи интернета выбрали самые нелепые ошибки блогеров при использовании фотошопа на снимках в соцсетях. Соответствующая подборка появилась на платформе Bored Panda.

Например, в список попала девушка, которая снялась в бело-розовом бикини с цветочным принтом. При этом из-за сильной ретуши ее ноги оказались неестественно длинными и худыми. Другую блогершу высмеяли за деформацию пропорций тела: она снялась в белых бриджах и сером кроп-топе, при этом ее суженная в фоторедакторе талия контрастировала с широкими бедрами и объемной грудью.

Еще одна девушка со спортивным телосложением сфотографировалась боком к камере в бежевом раздельном купальном костюме. При этом героиня кадра отставила левую ногу в сторону. Девушку заподозрили в обильной коррекции фотографии, поскольку ее бедра и ягодицы казались на снимке неестественно искаженными по сравнению с другими частями тела.

Пользователи платформы также обратили внимание на снимок мужчины, который чересчур сильно отретушировал свое лицо. В то же время другая женщина поделилась кадром, на котором она попозировала в бикини белого цвета. На фото видно, что она по ошибке стерла пупок на животе.

В июне неумелый фотошоп сестры Кардашьян вывел из себя ее подписчиков. 35-летняя Хлои сфотографировалась в зеркало собственной гардеробной напротив белых полок с разной обувью и сумками. Она попозировала в бежевом костюме марки Good American, который состоит из кроп-топа и легинсов со шнуровкой. Поклонники Кардашьян обратили внимание на искажение фона, появившееся на снимке в районе ягодиц и талии звезды реалити-шоу. Помимо этого, фанатов вывела из себя чересчур отретушированная кожа.