Неумелый фотошоп сестры Кардашьян вывел из себя ее подписчиков

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян Хлои сделала рекламу собственному бренду и разозлила подписчиков неумелым фотошопом. Фото и комментарии появились на ее странице в Instagram.

35-летняя знаменитость сфотографировалась в зеркало собственной гардеробной напротив белых полок с разной обувью и сумками. Она попозировала в бежевом костюме марки Good American, который состоит из кроп-топа и легинсов со шнуровкой. Ее образ дополнила цепочка с кулоном.

Поклонники Кардашьян обратили внимание на искажение фона, появившееся на снимке в районе ягодиц и талии звезды реалити-шоу. Помимо этого, фанатов вывела из себя чересчур отретушированная кожа бизнесвумен. «Стул позади тебя погнулся», «Выключи фильтр, Хлои!», «Как всегда перебор с фотошопом», «Фигуры выглядит непропорционально из-за обилия ретуши», — высказывались комментаторы.

Ранее в июне Хлои Кардашьян дала отпор пользователям сети, которые прозвали ее пришельцем. Звезда снялась в рекламе медикаментов от мигрени Nurotec. Юзерша Марша Купе (Marsha Coupe) обвинила Кардашьян в злоупотреблениями пластическими операциями. Модель, в свою очередь, ответила на критику женщины в одном из новых постов.