Сестра Кардашьян дала отпор прозвавшим ее пришельцем фанатам

Младшая сестра телезвезды Ким Кардашьян-Уэст Хлои дала отпор поклонникам, которые прозвали ее пришельцем из-за изменившейся внешности в видео. Соответствующие посты появились в ее Twitter-аккаунте.

36-летняя знаменитость стала героиней рекламной кампании медикаментов от мигрени компании Nurotec. На размещенных кадрах она позирует, сидя на диване, в вязаном костюме бежевого цвета и коричневом кардигане. Модель засняли с распущенными волосами и нюдовым макияжем вместе с дочерью Тру (True).

Пользовательница сети Марша Купе (Marsha Coupe) обвинила Кардашьян в злоупотреблениями пластическими операциями, которые, по ее мнению, являются причинами мигреней телезвезды. «Как фармацевтическая компания делает своим представителем человека, который сделал столько пластики, что стал выглядит как инопланетянин?» — написала юзерша.

Манекенщица, в свою очередь, ответила на критику Купе: «Мне жаль, что вы чувствуете себя так. Вы имеете полное право заблокировать меня, но я стараюсь помочь людям, которые молчат о своей проблеме. У меня есть право иметь свое мнение, как вы имеете право высказывать свое. Однако я не думаю, что вы можете называть себя феминисткой, если вы безосновательно нападаете на другую женщину».

В ноябре 2020 года фанаты не узнали Хлои Кардашьян на видео и раскритиковали за пластику. В своем видеообращении она выступила с благодарственной речью в честь победы на церемонии People's Choice Awards в номинации Reality Star of 2020. Пользователи сети обратили внимание на внешний вид бизнесвумен и раскритиковали ее за обилие пластических операций.