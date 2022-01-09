Россиянам назвали необходимые для употребления зимой фрукты

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский заявил, что многие россияне едят зимой меньше фруктов, чем в другие времена года. Он предупредил об опасности этой тенденции в интервью для радио Sputnik.

Бобровский призвал есть свежие фрукты в течение всего года, поскольку их употребление уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, укрепляет иммунитет, а также предотвращает возможные сбои в работе эндокринной и пищеварительной систем. Эти продукты богаты водорастворимыми витаминами, а также клетчаткой.

Диетолог также назвал фрукты, необходимые для употребления зимой. В первую очередь к ним он отнес сезонные мандарины. По мнению специалиста, следует выбирать разные плоды.

«Зимой нужно потреблять разноцветные плоды. Человек, который сконцентрирован на одном фрукте, получает неполный состав микроэлементов, витаминов и клетчатки. Желательно выбирать сезонные фрукты, которые созревают в этот период в тех или иных странах», — подчеркнул медик.

Врач предупредил, что дефицит фруктов грозит снижением иммунитета, обострением хронических заболеваний, гормональными нарушениями, нарушениями пищеварения и обменных процессов и уменьшением общего тонуса. «Та самая зимняя хандра» во многом объясняется нехваткой полезных веществ, содержащихся во фруктах.

Ранее диетолог Андрей Золотарев назвал «самый страшный продукт» зимой. По его словам, употребление этого продукта перед прогулкой или на улице грозит простудой.