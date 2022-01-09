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Российская гимнастка упала во время представления в цирке

Гимнастка сорвалась при спуске с полотна во время представления в цирке Рязани

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Рязани во время циркового представления гимнастка сорвалась с полотна и упала. РИА Новости со ссылкой на представителя учреждения отмечает, что женщина находится в больнице, где специалисты проводят необходимые исследования.

Уточняется, что инцидент произошел после окончания номера, когда гимнастка спускалась с полотна. «Человеческий фактор сработал, она не удержалась и упала», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, к настоящему моменту известно, что результаты проведенного УЗИ не выявили у россиянки повреждений внутренних органов.

На произошедшее отреагировали в региональной прокуратуре: представители ведомства уведомили журналистов агентства, что уже проверяют сообщения об инциденте и планируют дать оценку соблюдению требований законодательства об охране труда в учреждении.

Ранее стало известно, что российский певец Александр Буйнов получил травму, упав с лестницы. Как уточнил 71-летний исполнитель, ему пришлось срочно обращаться к врачам. Буйнов получил серьезную травму в загородном доме. Он хотел поиграть с собакой, пошел за ней по лестнице и упал «на ровном месте».

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Варвара Кошечкина
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