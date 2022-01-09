Центр Гамалеи оценил возможность купания в проруби после прививки от COVID-19

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС оценил возможность купания в проруби на Крещение после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация против COVID-19 не является противопоказанием для этого.

«Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», — подчеркнул Гинцбург.

Он указал, что решение о купании нужно принимать исходя из состояния здоровья, помешать этому могут проблемы с сердечно-сосудистой системой. Директор центра Гамалеи добавил, что если человек закален и окунается в прорубь не в первый раз, он может быть уверен в своем организме.

Для тех, кто не тренирован и предрасположен к гипертонии, от такого мероприятия лучше отказаться, во избежание инсульта или инфаркта. А с вакцинацией это никак не связано, заключил Гинцбург.

Прошлой зимой глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. В Русской православной церкви добавили, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по личной инициативе.

