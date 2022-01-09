Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Центр Гамалеи оценил возможность купания в проруби после прививки от COVID-19

Глава Центра Гамалеи Гинцбург: прививка не является противопоказанием купанию в проруби

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург в беседе с ТАСС оценил возможность купания в проруби на Крещение после прививки от коронавируса. По его словам, вакцинация против COVID-19 не является противопоказанием для этого.

«Никаким образом вакцинация не может быть взаимосвязана с купанием. Если человек искупается в проруби и это для него не стрессовое состояние и у него не будет спазмов сердечных в первую очередь, то процесс вакцинации никак не повлияет», — подчеркнул Гинцбург.

Материалы по теме:
«Этот вариант будет быстро распространяться» Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
«Этот вариант будет быстро распространяться»Омикрон-штамм называют угрозой здравоохранению Европы. Что ждет Россию?
23 декабря
«Наш человек не очень-то боится смерти» Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
«Наш человек не очень-то боится смерти»Как два года коронавируса изменили Россию и россиян? Отвечает социолог
00:00

Он указал, что решение о купании нужно принимать исходя из состояния здоровья, помешать этому могут проблемы с сердечно-сосудистой системой. Директор центра Гамалеи добавил, что если человек закален и окунается в прорубь не в первый раз, он может быть уверен в своем организме.

Для тех, кто не тренирован и предрасположен к гипертонии, от такого мероприятия лучше отказаться, во избежание инсульта или инфаркта. А с вакцинацией это никак не связано, заключил Гинцбург.

Прошлой зимой глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион порекомендовал россиянам на фоне эпидемии коронавируса отказаться от крещенских купаний. В Русской православной церкви добавили, что купания на Крещение не являются церковным ритуалом или предписанием, а совершаются только по личной инициативе.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
России пригрозили новыми санкциями из-за ситуации на Украине
Социолог объяснил появление конспирологических теорий вокруг COVID-19
Центр Гамалеи оценил возможность купания в проруби после прививки от COVID-19
Названы наносящие огромный вред здоровью пары продуктов
У космонавтов измерят уровень стресса
Умирающий россиянин снял «корпоратив» пьяных врачей в больнице
Знаменитый музыкант рассказал о своей жизни в московской коммуналке
Посол Казахстана рассказал о «некоторых ресурсах» памятки по захвату учреждений
Врач дал советы на первый рабочий день после десятидневных праздников
Белый дом допустил успешный исход переговоров с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter