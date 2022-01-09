Авиакомпания «Аэрофлот» возобновит полеты в Казахстан с 10 января, далее рейсы в столицу республики будут выполняться ежедневно и регулярно. Об открытии авиасообщения с республикой авиаперевозчик сообщил на своем сайте.

«Аэрофлот выполнит рейсы SU1956/1957 Москва — Нур-Султан — Москва, ранее запланированные в расписании на 9 января. В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4:00 мск 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12:05 по местному времени», — написали на сайте компании.

Рейсы в Казахстан «Аэрофлот» ранее приостановил из-за массовых беспорядков в стране. Продажу билетов также прекратили вплоть до 20 января 2022 года. С 10 января свободная торговля билетами в Казахстан будет вновь восстановлена в компании. Все изменения в расписании полетов «Аэрофлот» предпринимает в постоянном оперативном взаимодействии с Росавиацией и МИД России.

Полеты в среднеазиатскую республику приостановили и другие перевозчики — в частности, Air Astana, «Азербайджанские авиалинии» и «Уральские авиалинии» 6-7 января отказались от выполнения рейсов, «Белавиа» предложила пассажирам бесплатно перенести дату вылета.

Помощь в вывозе российских туристов оказывает Министерство обороны России. Первые россияне покинули Казахстан 8 января на военных самолетах.