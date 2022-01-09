Еще одна страна открыла границы для россиян

Пресс-служба МИД Израиля заявила, что с 9 января страна открыла границы для иностранных граждан, вакцинированных от коронавируса, сообщает ТАСС.

Еще одна страна разрешила въезд туристам, привитым российской вакциной «Спутником V» и препаратами, одобренными Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Для прибытия в Израиль иностранцам, включая россиян, понадобится предоставить соответствующие документы, полученные минимум за шесть месяцев до вылета.

«С момента вакцинации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней», — подчеркивается в сообщении МИД страны.

Въезжающим в страну, включая израильтян, следует заполнить онлайн-форму заявления о въезде в течение 48 часов до вылета, включая декларацию о здоровье. При регистрации граждане должны предъявить сертификат о вакцинации и отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного не более чем за 72 часа до вылета.

По прибытии в аэропорт Бен-Гурион иностранцам необходимо пройти ПЦР-тест на наличие коронавируса и уйти на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата анализа. Перечень красных стран по уровню угрозы COVID-19 в Израиле отменили.