Еще одна популярная пляжная страна полностью открылась для российских туристов

Власти еще одной популярной пляжной страны, Малайзии, с 1 января 2022 года полностью открыли границы для иностранных путешественников, в том числе и для российских туристов.

Как сообщало издание The Star со ссылкой на малазийского государственного и политического деятеля Мухидина Яссина, туристический сектор страны крайне медленно восстанавливается из-за отсутствия туристов.

15 ноября пляжный остров-курорт Лангкави в Малайзии открылся для российских туристов. Так, для въезда путешественникам потребуется сертификат о вакцинации, ПЦР-тест, сделанный не позднее 72 часов на момент прибытия, медицинская страховка и обратный билет.

