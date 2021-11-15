Россиянам напомнили об открытии еще одного пляжного курорта

Россиянам напомнили, что с 15 ноября для въезда в Малайзию необходим ПЦР-тест

Российским путешественникам напомнили об открытии с 15 ноября еще одного пляжного курорта — острова Лангкави в Малайзии. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Эксперты рассказали отдыхающим, что для въезда в страну потребуется сертификат о вакцинации препаратом, одобренным в государстве проживания туриста, ПЦР-тест с отрицательным результатом, сделанный не позднее 72 часов на момент прибытия, медицинская страховка с покрытием не менее чем на 80 тысяч долларов (5,7 миллиона рублей), а также обратный билет в пределах действия визы и забронированного тура. Кроме того, планирующим путешествие россиянам необходимо скачать мобильное приложение MySejahtera и зарегистрироваться в нем.

Также отмечается, что в Малайзии отдыхающие обязаны пройти еще два ПЦР-исследования: одно — по прибытии в международный аэропорт Куала-Лумпур, второе — в отеле (не ранее чем за 72 часа до отъезда с острова).

Директор одной из российских туристических фирм рассказала, чем отечественным путешественникам будет интересно данное направление. «Малайзия привлекает туристов из России и стран СНГ невероятной возможностью комбинаций отдыха и приключений, неповторимыми культурными особенностями, как единственное действительно мультикультурное и мультирелигиозное государство Юго-Восточной Азии», — сказала специалист и добавила, что страна также отличается уникальной флорой и фауной, являясь одним из 17-ти государств мира с наивысшим уровнем биоразнообразия.

С 1 января 2022 года власти страны планируют полностью открыть границы для иностранных путешественников. Бывший премьер-министр Мухидин Яссин заявил, что в туристическом секторе Малайзии наблюдается медленное восстановление из-за отсутствия туристов.