Названы самые пострадавшие от пандемии зарубежные туристические направления

Аналитики назвали зарубежные туристические направления, наиболее пострадавшие от пандемии коронавируса и закрытия границ. Об этом сообщает Travel Daily News.

Список возглавил остров Макао в Южно-Китайском море — отмечается, что до 2020 года турпоток на курорт достигал 3,3 миллиона человек. Сейчас ежемесячно на Макао приезжают около 491 тысячи путешественников.

Вторую строчку занял Кипр — с 2019 по 2020 год количество отдыхающих на острове упало на 84,1 процента. Третье место среди самых пострадавших стран и регионов заняла Малайзия.

При этом эксперты уточнили, что в финансовом плане пандемия негативно повлияла на Таиланд — число туристов сократилось с 3,3 миллиона до 500 тысяч человек в месяц. В результате ограничений королевство лишилось 21 процента ВВП, а общая сумма потерь достигла 13,4 миллиарда долларов.

Кроме того, пандемия негативно сказалась на туристическом секторе Франции, Португалии, Греции, Новой Зеландии, Маврикия, Шри-Ланки и Филиппин.

Ранее в сентябре стало известно о новых привычках россиян во время путешествий в пандемию коронавируса. По данным аналитиков, многие предпочитают отдыхать вместе с семьей, в то время как поездки с друзьями стали менее популярны. Кроме того, в сравнении в 2020 годом россияне гораздо чаще останавливались в хостелах, при этом количество бронирований домов «под ключ» значительно уменьшилось.