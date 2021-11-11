Названа дата открытия популярной пляжной страны для туристов

Малайзия откроет границы для иностранных путешественников с 1 января 2022 года

Власти Малайзии, популярной пляжной страны среди российских отдыхающих, откроют границы для иностранных путешественников с 1 января 2022 года. Об этом в четверг, 11 ноября, сообщает The Star со ссылкой на бывшего премьер-министра Мухидина Яссина.

«В туристическом секторе страны наблюдается медленное восстановление из-за отсутствия туристов. Операторам этого сектора необходимы время и ресурсы, чтобы возобновить бизнес», — заявил политик.

В сентябре стало известно, что Малайзия заняла третье место среди самых пострадавших стран и регионов от пандемии коронавируса и закрытия границ. Отмечается, что до 2020 года турпоток достигал 2,1 миллиона человек, а на данный момент в страну ежемесячно приезжают около 361 тысячи путешественников.

Ранее в Малайзии туристам предложили «круизы в никуда» — запуск первых рейсов запланирован на середину октября. В рамках такого путешествия судно отправляется в море и не делает остановок в других портах.