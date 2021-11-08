Названы сроки открытия популярных курортов Вьетнама для туристов

АТОР: Вьетнам откроется для иностранцев с 20 ноября по принципу «песочницы»

Власти Вьетнама назвали сроки открытия популярных среди туристов курортов республики. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Так, азиатская страна планирует начать принимать гостей уже с 20 ноября по принципу «песочницы». На первом этапе путешественники, прошедшие полный курс вакцинации или переболевшие COVID-19, смогут посещать остров Фукуок, курорт Дананг, а также провинции Куангнам, Кханьхоа и Куангнинь. При этом прохождение обязательного карантина для отдыхающих не предусмотрено.

Запуск второго этапа намечен на январь 2022 года. Для туристов с иммунитетом от коронавируса после недельного пребывания в первом пункте назначения будут разрешены поездки по другим направлениям.

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На третьем этапе, сроки которого еще не установлены, ожидается полное открытие страны для путешественников.

Уточняется, что въезд в республику будет допускаться только при наличии у отдыхающих справки о выздоровлении от COVID-19 или сертификата о полной вакцинации (с момента завершения прививочного курса должно пройти не менее 14 дней и не более 12 месяцев).

Кроме того, все туристы обязаны в аэропорту прибытия предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до прилета, и медицинскую страховку с покрытием не менее чем на 50 тысяч долларов (3,5 миллиона рублей).

Ранее в сентябре сообщалось, что власти Вьетнама откроют остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для туристов с 20 ноября. При этом иностранцы смогут прилететь на остров только в рамках пакетных туров, самостоятельных путешественников в страну пускать не будут.