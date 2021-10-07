Вьетнам объявил об открытии еще одного курорта для туристов в ближайшее время

Власти Вьетнама объявили об открытии ключевых туристических направлений для вакцинированных туристов в ближайшее время. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на доклад правительства республики.

Так, стало известно об открытии с декабря еще одного популярного курорта — Нячанга. Кроме того, для туристов снова станут доступны объекты Всемирного наследия ЮНЕСКО бухта Халонг и город Хойан, а также Далат. Тем не менее локации смогут посетить только полностью вакцинированные путешественники из стран с низким уровнем распространения COVID-19.

Согласно планам правительства Вьетнама, в случае отсутствия всплесков заражения после начала приема иностранных туристов и при хороших темпах вакцинации в стране, уже к июлю 2022 года республика может быть полностью открыта для всех путешественников.

Ранее, в сентябре, сообщалось, что власти Вьетнама откроют остров Фукуок и провинцию Кханьхоа для иностранных путешественников с 20 ноября. Уточнялось, что с этого дня и по 20 марта 2022-го иностранцы смогут прилететь на Фукуок только в рамках пакетных туров, самостоятельных туристов в страну пускать не будут.

