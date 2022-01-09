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Власти Казахстана анонсировали кадровые перестановки

Пресс-секретарь Токаева: 11 января в Казахстане будут кадровые перестановки

Фото: Official website of the President of Kazakhstan / Reuters

Берик Уали, пресс-секретарь президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева, анонсировал кадровые перестановки в стране. Его слова передает РИА Новости.

«11 января будут кадровые перестановки, без слов», — заявил Уали. Ранее стало известно, что Токаев представит кандидатуру нового главы правительства 11 января.

2 января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые позднее переросли в беспорядки. Протестующие выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. В разных регионах участники беспорядков захватили и подожгли несколько правительственных зданий. В ходе погромов погибли 164 человека.

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами.

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Никита Абрамов
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