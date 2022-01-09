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Социолог объяснил появление конспирологических теорий вокруг COVID-19

Социолог Чумиков: конспирология вокруг COVID-19 — поиск простых ответов на сложные вопросы

Фото: John Moore / Getty Images

Конспирологические теории вокруг COVID-19 возникли из-за того, что людям нужна простая версия объяснения происходящего. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил главный научный сотрудник института социологии РАН, профессор кафедры коммуникационных технологий МГЛУ имени Мориса Тореза Александр Чумиков.

По его словам, для объяснения ситуации с COVID-19 в действительности необходимы медицинские и научные выкладки, но их не будут слушать, потому что это слишком сложное объяснение. Социолог напомнил, что в 1990-е люди заряжали банки воды у телевизора, и это было простой реакцией на сложные процессы в экономике и обществе, происходившие после распада СССР.

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«А сейчас — псевдоисследования, псевдоэкспертизы, я много их читал. Вплоть до того, что, вот, посмотрите, капля под микроскопом, а на ней появляется знак, который на товарах, и мы становимся товаром. Или вырывают цитату Билла Гейтса, который якобы говорил о сокращении населения Земли. Это простое объяснение: коронавирус специально вывели в лаборатории как бактериологическое оружие, и так далее. К сожалению, такая конспирология обычна, это не уникально вообще», — сказал Чумиков.

Ранее профессор из США Анча Баранова развеяла главные мифы о коронавирусе, такие как изменение генома человека после прививки, обогащение государств с помощью «придуманной» инфекции, а также занижение данных о смертности после вакцинации и другие.

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Майя Гавашели
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