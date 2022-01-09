Иммунолог опроверг эффективность перчаток против коронавируса

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков опроверг эффективность медицинских перчаток в качестве средства защиты от COVID-19. Его слова передает URA.RU.

По словам эксперта, это было неэффективной мерой с самого начала пандемии коронавируса. «Об этом говорилось еще в 2020 году, весной или летом. Нет доказательств, что перчатки как-то работают с противоэпидемической точки зрения», — заявил Крючков.

Он также добавил, что санитайзеры являются действенной альтернативой перчаткам: «Если человек надевает перчатки, значит у него нет другой возможности как-то обеззаразить руки, нет санитайзера», — отметил специалист.

Ранее Крючков предсказал россиянам рост смертности от COVID-19 после распространения омикрон-штамма. По словам специалиста, летальность у нового штамма примерно в три раза ниже, чем у дельты, однако вполне возможно, что из-за высоких темпов госпитализации уровень смертности тоже увеличится.