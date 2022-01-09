МИД России рассказал о слаженной работе ОДКБ в критический момент для Казахстана

Казахстан запросил помощь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в критический момент. Об этом в эфире телеканала «Россия-1» рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она уточнила, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев задействовал легитимные процедуры. «После этого партнеры по ОДКБ действовали настолько четко и слажено, что у многих западных партнеров возник вопрос: а как так быстро?», — сказала дипломат.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Президент Токаев назвал протестующих террористами и обратился за помощью к странам ОДКБ. 6 января миротворцы приступили к работе в Казахстане. Коллективные силы ОДКБ будут насчитывать около 2,5 тысячи человек.

Командующий миротворцами Андрей Сердюков рассказал, что подразделения выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах.