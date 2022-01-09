Командующий миротворцами ОДКБ рассказал о работе в Казахстане

Командующий миротворцами Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Казахстане Андрей Сердюков рассказал о работе военнослужащих в республике. Его слова передает ТАСС.

По его словам, выполнение задач миротворцами будет продолжено до полной стабилизации обстановки в Казахстане.

«В настоящее время подразделения миротворческих сил выполняют задачи по охране важных военных, государственных и социально значимых объектов в городе Алма-Ата и прилегающих к нему районах», — заявил Сердюков.

Также он добавил, что Коллективные миротворческие силы завершили развертывание на территории Казахстана.

2 января в стране начались протесты, которые позднее переросли в вооруженные столкновения с правоохранителями. Погибли несколько граждан и силовиков. Для того чтобы остановить протесты, президенту Касыму-Жомарту Токаеву пришлось попросить помощи у союзников по ОДКБ. По итогам событий в Казахстане возбуждены сотни уголовных дел, тысячи людей задержаны.

10 января президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие во встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ.