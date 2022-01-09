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Путин примет участие в заседании ОДКБ по Казахстану

Президент России Путин подключится к видеоконференции ОДКБ по ситуации в Казахстане

Фото: Администрация Президента России

Российский президент Владимир Путин подключится к встрече Совета коллективной безопасности ОДКБ, которая пройдет 10 января по видеосвязи. Участие лидера России подтвердили в пресс-службе Кремля.

«Президент России примет участие во внеочередной сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, которая пройдет в режиме видеоконференции под председательством Республики Армения», — говорится в сообщении.

Лидеры Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана обсудят ситуацию с массовыми беспорядками в Казахстане. В стране продолжается противостояние между властями и боевиками, однако сейчас ситуация по всей стране оценивается как стабильная.

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2 января в стране начались протесты, быстро переросшие в вооруженные столкновения с правоохранителями. Погибли несколько граждан и силовиков. Для того чтобы остановить протесты, президенту Касыму-Жомарту Токаеву пришлось попросить помощи у союзников по ОДКБ. По итогам событий в Казахстане возбуждены сотни уголовных дел, тысячи людей задержаны.

Токаев лично поблагодарил Путина за решение ввести войска в Казахстан, чтобы поддержать власти республики в борьбе с беспорядками. Казахстанский лидер намерен решительно подавить все «очаги терроризма».

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Дмитрий Настасьев
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