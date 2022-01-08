Токаев поблагодарил Путина за поддержку

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за введение контингента миротворческих войск в Казахстан. Информацию передает пресс-служба главы республики.

Из заявления следует, что российские миротворцы помогли восстановить законность и конституционный порядок в Казахстане, за что Токаев и поблагодарил Путина. Ситуация в стране стабилизируется. Ранее Токаев объяснил это тем, что благодаря прибытию военных из России казахстанские силовики смогли высвободить часть сил полиции и армии. Так власти отбили у протестующих правительственные здания.

Кроме того, казахстанский лидер заявил о решительности властей Казахстана в борьбе с «очагами террористических атак». По мнению Токаева, несмотря на стабилизацию обстановки, в Казахстане продолжается борьба с терроризмом.

Массовые беспорядки начались в республике в первых числах января. Протест, вызванный ростом цен на сжиженный газ, перерос в захват правительственных зданий городов и областей, а также вооруженные столкновения с полицией. Протестующие граждане в Алма-Ате захватили администрацию, разграбив сейфы с деньгами. После нескольких дней силовых противостояний Токаев обратился за помощью к союзникам по ОДКБ.

Вскоре лидеры государств ОДКБ должны встретиться и обсудить ситуацию в Казахстане. О планирующейся видеоконференции стало известно из последних телефонных звонков Путина, однако точную дату еще не назвали.

