Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Протестующие в Алма-Ате захватили сейфы администрации и поделили все деньги

Протестующие в Алма-Ате нашли «заначки» в здании администрации и раздали деньги всем

Видео: @qumash_kz

Протестующие в Алма-Ате нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги, видео опубликовано в Telegram-канале Qumash.

На кадрах участник беспорядков держит в руках деньги и говорит, что в здании руководства города нашли три сейфа. Протестующие решили раздать купюры всем. «Администрация Алма-Аты до сих горит, а этот парень рассказывает, как они нашли там сейф с двумя миллионами тенге (около 352,7 тысячи рублей) и теперь делят добычу», — говорится в подписи к ролику.

Материалы по теме:
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция. Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
Битвы за воду, борьба с оппозицией и глубокая интеграция.Каким запомнят 2021 год в республиках бывшего СССР
29 декабря
«Показать власти кузькину мать» Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
«Показать власти кузькину мать»Почему стабильный Казахстан охватили массовые протесты и чем они угрожают России?
00:00

Беспорядки в Казахстане начались 2 января на фоне увеличения цен на топливо для машин. Стоимость сжиженного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Позже митингующие потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и снесли его памятник.

По всей стране продолжаются погромы. В среду, 5 января, на территории государства ввели режим чрезвычайного положения.

Алия Шарафутдинова
Обсудить
Последние новости
Совет ОДКБ направит миротворческие силы в Казахстан
Российские военные приступили к подготовке к отправлению в Казахстан
На Украине предсказали попытки реанимации «нормандского формата»
МИД Казахстана сделал заявление на фоне протестов
Россиян предупредили о повышенных рисках заболеть COVID-19 после омикрон-штамма
Джокович лишился визы Австралии
Россия оценила прогресс в нормализации работы диппредставительств США
Россия заявила о жестком подходе к переговорам с США
Застрявших в аэропорту Нур-Султана россиян выгнали на улицу
В Алма-Ате началась перестрелка
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter