Протестующие в Алма-Ате захватили сейфы администрации и поделили все деньги

Видео: @qumash_kz

Протестующие в Алма-Ате нашли сейфы в захваченном здании администрации и начали делить деньги, видео опубликовано в Telegram-канале Qumash.

На кадрах участник беспорядков держит в руках деньги и говорит, что в здании руководства города нашли три сейфа. Протестующие решили раздать купюры всем. «Администрация Алма-Аты до сих горит, а этот парень рассказывает, как они нашли там сейф с двумя миллионами тенге (около 352,7 тысячи рублей) и теперь делят добычу», — говорится в подписи к ролику.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января на фоне увеличения цен на топливо для машин. Стоимость сжиженного газа выросла с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Позже митингующие потребовали ухода из политики первого президента республики Нурсултана Назарбаева и снесли его памятник.

По всей стране продолжаются погромы. В среду, 5 января, на территории государства ввели режим чрезвычайного положения.