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Во всех регионах Казахстана стабилизировалась ситуация после протестов

Глава МВД Казахстана Тургумбаев заявил, что ситуация стабилизировалась во всех регионах

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Ситуация во всех регионах Казахстана стабилизировалась после протестов, заявил исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев. Об этом сообщает РИА Новости.

«Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения», — сказал глава МВД республики в ходе своего обращения.

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Ранее Тургумбаев заявил, что ущерб, нанесенный мародерами во время беспорядков, составил около 200 миллионов долларов. Тургумбаев рассказал, что мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, а также повредили и уничтожили более 400 единиц автотранспортных средств, включая 346 машин органов внутренних дел.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент стран Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, граждане выдвинули политические требования и не отказались от выступлений против власти.

Марина Совина
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