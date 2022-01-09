В Казахстане рассказали о многомиллионном ущербе от мародеров

Глава Министерства внутренних дел (МВД) Казахстана Ерлан Тургумбаев оценил ущерб, нанесенный мародерами во время беспорядков. Он составил около 200 миллионов долларов, заявил министр в эфире телеканала «Хабар 24».

Тургумбаев рассказал, что мародеры разграбили более 100 крупных объектов торговли и банков, а также повредили и уничтожили более 400 единиц автотранспортных средств, включая 346 машин органов внутренних дел. Ущерб от беспорядков стал многомиллионным: по предварительным подсчетам, он составил более 87 миллиардов тенге или около 200 миллионов долларов.

Глава МВД добавил, что мародеры избили и подвергли издевательствам сотрудников полиции и курсантов военного училища.

«Отобраны спецсредства и форменное обмундирование. Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан. Совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждений, вскрытие банкоматов», — подчеркнул он.

Ранее в Жамбылской области Казахстана ввели «красный» уровень террористической опасности. В регионе задержали более 90 человек, семь полицейских ранены, один погиб.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя президент стран Касым-Жомарт Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и продукты, граждане выдвинули политические требования и не отказались от выступлений против власти. Глава Казахстана перешел к силовому решению вопроса с протестующими.