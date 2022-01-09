Сотрудников полиции и курсантов избили и лишили формы в Казахстане

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев рассказал, что сотрудников полиции и курсантов избивали и лишали их форм и спецсредств. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Казахстан».

«Одновременно вооруженные преступники открывали беспорядочный огонь на улицах города, убивая сотрудников полиции, военнослужащих и просто граждан», — сказал глава МВД, добавив, что участники протестов также совершали погромы ТРЦ, финансовых учреждении, вскрытие банкоматов.

Для того, чтобы подорвать авторитет органов власти, преступники переодевались в форму полицейских и военных и совершали противоправные действия.

Всего в ходе беспорядков повреждено и уничтожено более 400 машин, из них 346 — полицейских.

Ранее в МВД Казахстана заявили, что в регионе задержаны более 90 человек, семь полицейских республики ранены, один погиб. У радикалов были изъяты автоматы, снайперская винтовка, пистолеты и деньги.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в крупных городах Казахстана из-за роста цен на сжиженный газ. Хотя Токаев ввел государственное регулирование цен на топливо и другие продукты, граждане выдвинули политические требования и не закончили выступления против власти. В ответ на захват правительственных зданий Токаев перешел к силовому решению вопроса с протестующими.