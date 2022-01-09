В Казахстане задержали почти шесть тысяч человек в ходе массовых протестов, передает РИА Новости со ссылкой на ситуационный центр Министерства внутренних дел (МВД) республики.

На данный момент задержаны уже 5969 человек. Ранее МВД сообщало о 5135 схваченных участников беспорядков. Исполняющий обязанности министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев заявил, что сотни вооруженных людей были задержаны, когда пытались покинуть страну.

По последним данным, погибли 26 протестующих и 18 силовиков. Возбуждено 125 дел. Власти утверждают, что ситуация во всех регионах Казахстана к настоящему времени стабилизировалась. Ущерб от беспорядков оценивается в 212 миллионов долларов.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, вспыхнули в Казахстане в начале январе из-за роста цен на сжиженный газ. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Действующий президент Касым-Жомарт Токаев назвал протестующих террористами. По его просьбе в Казахстан вошли силы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).