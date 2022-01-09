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В Казахстане задержали вооруженных людей на границе

Полиция Казахстана задержала около 300 человек с оружием при попытке пересечь госграницу

Фото: Pavel Mikheyev / Reuters

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев заявил, что порядка 300 вооруженных человек задержаны при попытке пересечь госграницу, сообщает РИА Новости со ссылкой на его оперативный штаб.

Отмечается, что полиция Казахстана задержала на границе около 300 человек, которые пытались покинуть страну на автомобильном транспорте и в пешем порядке.

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«У них изъято огнестрельное оружие, похищенные материальные ценности, в том числе сотовые телефоны и крупные суммы денег, как в отечественной, так и в иностранной валюте», — отметили в ведомстве.

Ранее Тургумбаев рассказал о многомиллионном ущербе, который мародеры нанесли Казахстану. По предварительным оценкам, они разграбили более 100 объектов торговли и банков, уничтожили 400 автомобилей на сумму более 200 миллионов долларов.

В Жамбылской области Казахстана введен «красный» уровень террористической опасности. В регионе задержали более 90 человек, семь полицейских ранены, один погиб.

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Марина Совина
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