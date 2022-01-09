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Российские миротворцы начали охранять важные объекты в Казахстане

Минобороны РФ: российские миротворцы начали охранять жизненно важные объекты

Фото: РИА Новости

Подразделения из состава российского миротворческого контингента, которые ранее прибыли на территорию Казахстана, начали охранять жизненно важные объекты. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает «Интерфакс».

«Подразделения из состава российского миротворческого контингента, ранее прибывшие на территорию Республики Казахстан, приступили к выполнению поставленных задач по охране жизненно важных объектов, аэродромов, ключевых объектов социальной инфраструктуры», — заявили в ведомстве.

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Также указывается, что созданная Минобороны России воздушная группировка из более 70 самолетов Ил-76 и пяти Ан-124 круглосуточно перебрасывает подразделения российских миротворцев ОДКБ в Казахстан.

Кроме того, идет переброска подразделений Ивановского соединения ВДВ и подразделений 45 отдельной бригады специального назначения ВДВ из состава сил ОДКБ в Казахстан.

2 января в Казахстане начались протесты из-за роста цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге, после чего переросли в беспорядки с требованиями ухода первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева из политики, проведения новых выборов и роспуска парламента.

Власти ввели временное регулирование цен на дизельное топливо, бензин и сжиженный газ. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился за помощью в Организацию о договоре коллективной безопасности. В стране введен «критический красный» уровень террористической опасности.

Марина Совина
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