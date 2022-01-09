Во Франции заявили о заставшем США врасплох «путинском маневре»

«Путинский маневр» в Европе застал США врасплох, заявила в своей статье обозреватель французской газеты Le Monde Сильфи Кофман. Об этом сообщает RT.

Кофман пишет, что еще на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году президент России Владимир Путин «критиковал "однополярный мир" во главе с США, обвинял НАТО в том, что оно разрослось "до самых границ"» России. У многих присутствующих на мероприятии «вытянулись лица, а кое-кто даже схватился за голову». «Вышли мы оттуда ошарашенные. Мы осознали, что скобка, закрывшая холодную войну, вновь открылась», — приводит автор слова одного из участников конференции от Франции.

Обозреватель Le Monde задается вопросом, почему же «условия, которые Путин теперь выдвинул США и НАТО, так удивили западную публику». В ноябре 2021 года США забили тревогу по поводу сосредоточения российских войск у границы Украины, однако «путинский маневр» явно застал американцев врасплох, и теперь они «действуют по обстановке», полагает автор.

По мнению Кофман, причина в том, что главным и, возможно, единственным внешнеполитическим приоритетом США со времен президента Барака Обамы является Китай. Париж считает, что Штаты хотят переложить решение украинского кризиса на Францию и Германию, говорится в статье Le Monde.

Однако Путин сосредоточил на границе с Украиной десятки тысяч военных и «с угрозами» потребовал от США вступить в переговоры. Тем самым он «передал команде [президента США Джо] Байдена привет и вынудил ее вернуться к теме, которую она хотела было аккуратно отложить в сторону», считает Кофман.

«С великими державами США управляться умеют. А вот Путин, который возглавляет державу среднего уровня, идущую к упадку, но имеющую мощные средства для создания неудобств, — для них объект уже более сложный», — заявил автору европейский дипломат.

В последние месяцы в Киеве и на Западе звучали заявления об угрозе российского вторжения на Украину. Кремль настаивает на отсутствии агрессивных планов. 17 декабря МИД России опубликовал проекты договоров с НАТО и США. Москва призвала альянс отказаться от расширения на Восток.