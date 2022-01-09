Стало известно количество вывезенных из Казахстана россиян

Военно-транспортные самолеты Минобороны РФ вывезли из Алма-Аты 500 россиян, которые захотели вернуться на родину. Об этом сообщает департамент Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России в своем Telegram-канале.

«Сотрудники ДСКЦ МИД России в плотном контакте с консульскими учреждениями уже обработали больше 1200 поступивших на горячую линию обращений», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники департамента оказывают организационное содействие в возвращении граждан России на родину.

Ранее стало известно, что самолеты Минобороны России вывезут из Казахстана находящихся там россиян двумя рейсами из Алма-Аты. Один борт направится в Иваново, второй — в Оренбург.

2 января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты. Позднее они переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Протестующие выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. В свою очередь, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал участников акций террористами.