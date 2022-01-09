Россиян вывезут из Казахстана двумя рейсами самолетов Минобороны

Самолеты Министерства обороны России вывезут из Казахстана находящихся там россиян двумя рейсами из Алма-Аты. Один борт направится в Иваново, второй – в Оренбург. Об этом сообщает ТАСС.

По информации российского посольства в республике, вылеты состоятся с 17 до 18 по местному времени (14-15 мск), сбор назначен на 14:00 (11:00 мск) 9 января в терминале аэропорта, который в настоящее время не принимает гражданские самолеты.

На борт будет разрешено взять только ручную кладь по принципу «один пассажир – одно место для клади», погрузка багажа осуществляться не будет. Граждан России попросили самостоятельно добраться до воздушной гавани и не забывать документы.

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана. Люди обращаются с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты.

В транзитной зоне российских аэропортов остается около 170 казахстанцев, сообщил посол Казахстана в России Ермек Кошербаев. Он выразил надежду, что с 9 января 2022 года ситуация начнет меняться, поскольку алма-атинский аэропорт, вероятно, возобновит свою работу в понедельник, а воздушная гавань в столице Казахстана уже вернулась к мирной жизни.

