МИД России сообщил о сотнях запросов россиян о вывозе из Казахстана

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана. Об эом сообщили в РИА Новости.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российское Генконсульство проверяет информацию о задержании в Алма-Ате российского журналиста телеканала «Russia Today» Станислава Обищенко. При этом сотрудники Генконсульства России находятся в тесном контакте с представителями местных властей.

8 января посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.