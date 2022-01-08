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МИД России сообщил о сотнях запросов россиян о вывозе из Казахстана

С просьбами о вывозе из Казахстана в МИД России обратились несколько сотен человек

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана. Об эом сообщили в РИА Новости.

«Нами уже обработано несколько сот обращений с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты. Уточняем местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание — возвращению детей и школьников, которые были на каникулах», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, российское Генконсульство проверяет информацию о задержании в Алма-Ате российского журналиста телеканала «Russia Today» Станислава Обищенко. При этом сотрудники Генконсульства России находятся в тесном контакте с представителями местных властей.

8 января посольство России в Нур-Султане открыло кризисный штаб для эвакуации россиян, которые застряли в стране из-за массовых беспорядков и пожелали покинуть Казахстан. Сейчас ведомство обрабатывает обращения соотечественников и готовит соответствующие документы для организации их выезда.

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Николай Чигасов
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