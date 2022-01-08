Названо количество «застрявших» в транзитной зоне аэропортов России казахстанцев

Посол Казахстана в России Ермек Кошербаев в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» назвал количество «застрявших» в транзитной зоне российских аэропортов казахстанцев. По его словам, там остаются порядка 170 граждан страны, по оценкам на 7 января.

«Конечно, на самом деле количество больше намного. Билеты-то заранее были раскуплены. Потом многие выбирают Россию в качестве транзита, думают, что через Россию получится вернуться», — указал дипломат.

Он выразил надежду, что с 9 января 2022 года ситуация начнет меняться, поскольку алма-атинский аэропорт, вероятно, возобновит свою работу в понедельник, а воздушная гавань в столице Казахстана уже вернулась к мирной жизни.

Ранее стало известно, что аэропорт в казахском городе Алма-Ата закрылся на неопределенный срок на фоне протестов. Воздушная гавань не возобновит работу с 10 января, как сообщали ранее, передавал Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана. Люди обращаются с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты.

В Казахстане со 2 января идут протесты, которые к вечеру 4 января переросли в бои. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности. Задержаны 4,2 тысячи человек.

