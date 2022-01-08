Аэропорт Алма-Аты закрылся на неопределенный срок

Аэропорт в казахском городе Алма-Ата закрылся на неопределенный срок на фоне протестов. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

Воздушная гавань не возобновит работу с 10 января. Ранее в пресс-службе аэропорта сообщали РИА Новости, что он вновь откроется с понедельника.

Ране стало известно, что Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД России получил несколько сотен запросов от россиян о вывозе из Казахстана. Люди обращаются с просьбой о вывозе — в основном из Алма-Аты.

В ведомстве уточняют их местонахождение и контактные телефоны, конкретную ситуацию. Приоритетное внимание направлено на возвращение в Россию детей и школьников, которые были на каникулах. Также самолет «Роскосмоса» 8 декабря доставил в Москву из Байконура 30 студентов и курсантов военных вузов.

В Казахстане со 2 января идут протесты, которые к вечеру 4 января переросли в бои. В связи с этим в республике введен красный уровень террористической опасности. Задержаны 4,2 тысячи человек.

