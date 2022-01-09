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В России за сутки выявили минимальное число смертей от COVID-19 с сентября

В России зафиксировали минимальный показатель смертности от COVID-19 с 13 сентября

Фото: Komsomolskaya Pravda / globallookpress.com

В России за прошедшие сутки зафиксировали 763 случая смерти от коронавируса. Это минимальный показатель с 13 сентября 2021 года. Такие данные следуют из официальной статистики оперативного штаба по ситуации с COVID-19.

Смертность ниже отметки в 800 человек фиксируется в стране третий день подряд. Накануне было зафиксировано 796 летальных исходов. Общее число жертв коронавирусной инфекции составило 316 163.

Условная летальность вируса остается на уровне 2,97 процента.

В России за прошедшие сутки выявили 16 246 новых случаев коронавируса, таким образом количество заболевших за все время пандемии составило 10 650 849 человек. Кроме того, выздоровел 20 751 человек. С начала пандемии это число составило 9 686 912 человек.

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Варвара Кошечкина
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