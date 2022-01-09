Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Раскрыта необходимая для получения ипотеки зарплата в 2022 году

РБК: для получения ипотеки в 2022 году важны зарплата и уровень кредитной нагрузки

Фото: Shutterstock

Банковские специалисты и эксперты отрасли перечислили необходимые требования к ипотечным заемщикам. Высокая зарплата, отсутствие кредитных задолженностей и работа в определенных сферах экономики — все пожелания банков назвали в материале РБК.

Во-первых, важным показателем для желающих оформить ипотеку является уровень и стабильность дохода, чаще всего — заработной платы. В среднем по России для одобрения ипотечного кредита нужно иметь «белую» зарплату в 80-100 тысяч рублей. В Москве этот уровень составляет примерно 150 тысяч рублей. Банки одобряют ипотеку в том случае, если на выплату долговых платежей уйдет не более 50 процентов от дохода человека или семьи.

Во-вторых, важен уровень кредитной нагрузки домохозяйства. «В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это все больше внимания», — рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Критическим фактором будет наличие просрочек по другим кредитам.

Материалы по теме:
Цифровое величие. Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
Цифровое величие.Как маленькая островная страна обогнала весь мир и первой создала деньги нового поколения
27 декабря
Как меняются карты. Почему мы отказываемся от пластика
Как меняются карты.Почему мы отказываемся от пластика
28 декабря

Кроме того, в 2022 году банки уделяют больше внимания профессии заемщика. Чаще всего кредиты одобряют государственным служащим, медицинским работникам, преподавателям, а также занятым в сфере финансов или добычи полезных ископаемых. Меньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских.

Специалисты Финансового университета ранее назвали список городов с самыми высоким качеством жизни. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами рейтинга стали Грозный, Владимир и Магнитогорск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Настасьев
Обсудить
Последние новости
Российские военные начали тренировки в Казахстане
Киргизия направила ноту протеста Казахстану из-за задержания музыканта
Раскрыта необходимая для получения ипотеки зарплата в 2022 году
Названо число погибших в ходе беспорядков казахстанских военных
Психолог дала рекомендации по возвращению в рабочий ритм после праздников
В России оружие признают источником повышенной опасности
Рогозин сообщил о пропаже в Казахстане известного музыканта
Леонардо Ди Каприо заметили на неэкологичной яхте
Супруга заснявшего «корпоратив» пьяных врачей россиянина рассказала о медиках
В России за сутки выявили минимальное число смертей от COVID-19 с сентября
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter