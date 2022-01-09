Раскрыта необходимая для получения ипотеки зарплата в 2022 году

Банковские специалисты и эксперты отрасли перечислили необходимые требования к ипотечным заемщикам. Высокая зарплата, отсутствие кредитных задолженностей и работа в определенных сферах экономики — все пожелания банков назвали в материале РБК.

Во-первых, важным показателем для желающих оформить ипотеку является уровень и стабильность дохода, чаще всего — заработной платы. В среднем по России для одобрения ипотечного кредита нужно иметь «белую» зарплату в 80-100 тысяч рублей. В Москве этот уровень составляет примерно 150 тысяч рублей. Банки одобряют ипотеку в том случае, если на выплату долговых платежей уйдет не более 50 процентов от дохода человека или семьи.

Во-вторых, важен уровень кредитной нагрузки домохозяйства. «В 2022 году дополнительные сложности могут возникнуть у заемщиков с высоким уровнем долговой нагрузки, поскольку банки обращают на это все больше внимания», — рассказала младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Критическим фактором будет наличие просрочек по другим кредитам.

Кроме того, в 2022 году банки уделяют больше внимания профессии заемщика. Чаще всего кредиты одобряют государственным служащим, медицинским работникам, преподавателям, а также занятым в сфере финансов или добычи полезных ископаемых. Меньше всего шансов получить кредит у сотрудников ресторанного бизнеса, ЧОПов, салонов красоты и ремонтных мастерских.

Специалисты Финансового университета ранее назвали список городов с самыми высоким качеством жизни. Кроме Москвы и Санкт-Петербурга, лидерами рейтинга стали Грозный, Владимир и Магнитогорск.

