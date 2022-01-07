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Названы российские города с самым высоким качеством жизни

Москва, Петербург и Грозный возглавили рейтинг городов с самым высоким качеством жизни

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Специалисты Финансового университета при правительстве России назвали города с самым высоким качеством жизни. Об этом сообщает ТАСС.

По данным исследования, среди российских городов с населением более 250 тысяч человек в списке лидируют Москва, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

При оценке качества жизни специалистами учитывались распространенность деструктивного поведения местных жителей, уровень дохода граждан, конфликтность социальных отношений, склонность к миграции в поисках лучшей жизни, интерес к культурным ценностям. Кроме того, в центре внимания были оценка работы городского дорожного хозяйства, работы ЖКХ и качества медицинского обслуживания, а также качество среднего и высшего образования, климат для ведения бизнеса, состояние экологической среды и уровень озабоченности местных жителей различными проблемами.

В сентябре заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин заявил, что в России задумались о повышении качества жизни, это является одним из принципов циклической экономики, которая планируется к внедрению в стране. «Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие. Первое: отходы — это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе — это повышение качества жизни», — сказал замминистра.

Марина Совина
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