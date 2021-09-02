В России задумали повысить качество жизни

Заместитель главы Минприроды Дмитрий Тетенькин заявил, что в России задумались о повышении качества жизни, это является одним из принципов циклической экономики, которая планируется к внедрению в стране. Его слова приводит ТАСС.

«Есть два принципа, которые мы заключили в это понятие. Первое: отходы — это не что-то ненужное, это что-то ценное, которое надо вовлекать в оборот. Второе — это повышение качества жизни», — сказал замминистра в рамках Восточного экономического форума.

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Тетенькин пояснил, что при обороте отходов будет сокращаться число полигонов, как следствие повысится качество жизни людей. Он также добавил, что в настоящее время Минприроды лоббирует закон об экономике замкнутого цикла, который позволит решать проблему отходов в комплексе.

Ранее «Известия» со ссылкой на материалы «Российского экологического оператора» (РЭО) писали, что благодаря реализации новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП) российский бюджет сможет ежегодно получать по 42,3 миллиарда рублей налоговых отчислений.

