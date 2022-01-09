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В Нур-Султане возобновили доступ к интернету

В столице Казахстана Нур-Султане возобновили доступ к проводному интернету

Фото: Абзал Калиев / РИА Новости

Доступ к проводному интернету, который отсутствовал в столице Казахстана Нур-Султане, возобновили. Об этом сообщает ТАСС.

Выход в сеть в городе был заблокирован накануне, 8 января, примерно в 15:40 по местному времени (12:40 мск). При этом сотовая связь функционировала относительно стабильно. С 23:00 (20:00 мск) до 07:00 (04:00 мск) в столице действует комендантский час.

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6 января

На фоне протестов в нескольких местах Казахстана отключили мобильную связь и интернет. В банкоматы перестали подвозить новые купюры, вскоре в них кончились наличные деньги. Ситуацию с невозможностью получить средства описывали в городе Актау.

В воскресенье, 2 января, из-за роста цен на газ для машин с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр в Казахстане начались протесты. Вскоре экономические требования сменились политическими: отставка правительства, проведение новых выборов, рассмотрение вопроса о люстрации людей из «клана» бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Марина Совина
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