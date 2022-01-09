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США потребуют от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев ОДКБ

Госсекретарь Блинкен: власти Казахстана должны объясниться за приглашение контингента ОДКБ

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

США потребуют от Казахстана объясниться за приглашение миротворцев Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил госсекретарь Энтони Блинкен. Его слова передает Telegram-канал «RT на русском».

«У нас есть реальные вопросы, почему они оказались вынуждены обратиться в эту организацию, в которой главенствует Россия. Мы просим разъяснений по этому поводу», — сказал дипломат. 

Он также раскритиковал приказ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева открывать по протестующим огонь на поражение. «Если это национальная политика, то я осуждаю эту политику», — заявил Блинкен.

Ранее Блинкен прокомментировал решение властей Казахстана обратиться за помощью к миротворческим силам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) для подавления беспорядков в стране. «Один из уроков, преподнесенных нам новейшей историей, заключается в том, что когда к вам домой приходит Россия, то затем порой бывает сложно добиться ее ухода», — сказал Блинкен.

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Алевтина Запольская
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