Описано необычное проявление одного из симптомов омикрон-штамма

Специалисты американской академии дерматологической ассоциации рассказали, что зачастую, помимо привычных признаков коронавирусной инфекции — кашля, лихорадки, а также потери обоняния и вкуса, — у больных омикрон-штаммом проявляются другие разнообразные симптомы, включая один необычный, сообщает «Медик Форум».

Медики описывают подобный симптом COVID-19, как выпадение волос во время лихорадки, при которой держится высокая температура. «Коронавирусное» выпадение волосяных фолликул происходит, когда человек моется в душе, или, например, расчесывается.

Врачи уверяют, что такие проблемы могут длиться от шести до девяти месяцев. Несмотря на потерю волос, это не приводит к облысению и все «потери» восполняются спустя некоторое время. Другими симптомами омикрон-штамма коронавируса, по словам экспертов, являются насморк, головная боль, усталость, чихание, и боль в горле.

Ранее стало известно, что антитела, которые появляются у переболевших COVID-19, оказались способны атаковать здоровые клетки органов и тканей организма. Об опасности антител рассказала группа исследователей из Института сердца в Лос-Анджелесе.