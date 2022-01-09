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Онищенко оценил опасность найденного на Кипре гибридного штамма коронавируса

Эпидемиолог Онищенко: опасность гибрида штаммов дельта и омикрон изучат эксперты ВОЗ
Геннадий Онищенко

Геннадий Онищенко. Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко оценил опасность найденного на Кипре гибрида штаммов коронавируса дельта и омикрон. Об этом сообщает Life.ru.

По словам эпидемиолога, оценку после изучения данной мутации дадут эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он подчеркнул, что наиболее эффективным способом борьбы с COVID-19 является вакцинация и ревакцинация.

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«Штаммы вируса между собой не могут взаимодействовать, они создаются и происходят на свет в борьбе с нами, а не между собой. Скорее всего, здесь речь может идти о том, что те мутации, которые были у предшественника омикрона, сохранились», — указал Онищенко.

Ранее стало известно, что на Кипре обнаружили новый вариант коронавирусной инфекции, он является гибридом ранее выявленных штаммов «дельта» и «омикрон». Ученые из Лаборатории биотехнологии и молекулярной вирусологии Кипрского университета, которые выявили новую разновидность заболевания, дали ему название «дельтакрон».

Марина Совина
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