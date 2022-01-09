В российских регионах резко подорожало ОСАГО

В российских регионах с 9 января резко подорожало ОСАГО, пишет «Газета.Ru».

Вступило в силу указание Центробанка о втором в истории ОСАГО масштабном изменении региональных коэффициентов. Кроме того, верхняя граница единого для всей страны тарифного коридора ОСАГО выросла на 10 процентов, до 5980 рублей. Именно от этой суммы страховщики смогут рассчитывать базовый тариф.

Больше всего региональный коэффициент вырос в небольших городах, населенных пунктах и деревнях Башкирии — на 36 процентов. В селах, аулах и городах Дагестана, за исключением Махачкалы, Дербента, Буйнакска и Хасавюрта, он поднялся на 20 процентов.

В Приморском крае (не считая Владивостока, Артема, Арсеньева, Находки, Спасска-Дальнего и Уссурийска) полис может обойтись на 17 процентов дороже.

На 12 процентов вырос региональный коэффициент ОСАГО в Калмыкии (кроме Элисты), Туве (кроме Кызыла), в Курганской области (кроме Кургана и Шадринска), на Чукотке, в Еврейской автономной области, в Чечне и Ингушетии (кроме Малгобека и Назрани), в Хакасии (кроме Абакана, Саяногорска и Черногорска).

Ранее владельцев легковых автомобилей и мотоциклов освободили от обязательного техосмотра транспортных средств.