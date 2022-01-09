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В Госдуме ответили на заявление США о намерении Путина восстановить порядки СССР

Депутат Шхагошев: интеграция России с партнерами и усиление влияния на СНГ пугают США

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Депутат Адальби Шхагошев оценил заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Россия в геополитическом плане намеревается восстановить порядок, который наблюдался во времена СССР. Об этом член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев заявил РИА Новости.

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По его словам, интеграция России с другими странами каждый год углубляется, и влияние Москвы на государства СНГ растет, что пугает Вашингтон. При этом депутат подчеркнул, что это абсолютно адекватная, объективная и реалистичная с точки зрения практичной жизни интеграция. Он также добавил, что теперь для США «все будет гораздо сильнее и сложнее».

«Что касается США и их озабоченности, непосредственно Блинкена, и что это недопустимо — они с каждым днем будут терять влияние к странам бывшего Советского Союза, без всякого сомнения», — отметил парламентарий.

Ранее Блинкен заявил, что одной из целью президента России Владимира Путина является восстановление сферы влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза.

Марина Совина
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