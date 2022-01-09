Жительница Подмосковья насмерть задавила ребенка во время парковки

Жительница Подмосковья насмерть задавила маленького ребенка во время парковки, передает РЕН ТВ.

Авария произошла в Мытищах. 42-летняя водительница Nissan не заметила оказавшегося на дороге мальчика. Когда ребенок оказался под колесами, его мать начала стучать по стеклу, и машина остановилась. Чтобы достать мальчика, пришлось проехать вперед. От полученных травм ребенок скончался до приезда скорой помощи.

В пресс-службе подмосковной полиции заявили ТАСС, что ребенку был год и 11 месяцев. Он выбежал на дорогу. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На место происшествия выехал заместитель мытищинского прокурора.

В декабре 2021 года в Нигерии водитель грузового автомобиля насмерть задавил 17 школьников в городе Лагос. Это случилось на остановке школьного автобуса, когда дети возвращались с учебы. Водитель грузовика пытался скрыться и не справился с управлением.