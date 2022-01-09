Посол Казахстана рассказал о «некоторых ресурсах» памятки по захвату учреждений

Посол Казахстана в РФ Ермек Кошербаев рассказал, что не видит явного вмешательства на официальном уровне во внутренние дела республики со стороны партнеров, при этом существуют «некоторые ресурсы», где размещают инструкции по захвату различных госучреждений. Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Есть, конечно же, как наш президент [Касым-Жомарт Токаев] отметил, определенное вмешательство. Во всяком случае, я на паре-тройке ресурсов видел: конкретно расписывалось, как надо захватывать те или иные учреждения, прямо памятки были», — отметил посол.

Он уточнил, что эти же ресурсы распространяли аналогичную информацию и во время беспорядков в Белоруссии после президентских выборов. «На дипломатическом уровне я не могу сказать, что идет явное вмешательство, как такового его нет. Если такое есть, то на уровне идеологическом», — заявил Кошербаев, добавив, что официально, на государственном уровне, естественно, «ничего такого» не происходит.

«Более того, есть понимание процесса, [того], что в Казахстане творится, наши посольства на связи со своими партнерами в этих государствах», — сказал он.

Ранее Кошербаев заявил, что в транзитной зоне российских аэропортов остаются порядка 170 граждан страны, по оценкам на 7 января. Он выразил надежду, что с 9 января 2022 года ситуация начнет меняться, поскольку алма-атинский аэропорт, вероятно, возобновит свою работу в понедельник, а воздушная гавань в столице Казахстана уже вернулась к мирной жизни.