Посол России назвал запоздавшими действия казахстанских силовиков

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал запоздавшими действия силовиков республики во время массовых беспорядков. Интервью с дипломатом опубликовал ТАСС.

Бородавкин заявил, что в Казахстане произошла вылазка боевиков, нацеленная на обрушение внутриполитической устойчивости. На вопрос, почему «заговорщикам не удалось реализовать замысел и "опрокинуть" Казахстан», посол ответил, что ключевую роль сыграли решительные действия президента Касыма-Жомарта Токаева.

«На поддержку властей, а также неприятие лозунгов и методов террористов было мобилизовано казахстанское общественное мнение. Эффективно, хотя и с некоторым запозданием, отпор заговорщикам и террористам начали давать силовики», — продолжил Бородавкин.

Он добавил, что помощь по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пришла вовремя.

В начале января в Казахстане из-за повышения цены на сжиженный газ вспыхнули массовые протесты, которые переросли в беспорядки. Наиболее значительные столкновения с силовиками произошли в Алма-Ате. Участники акций выдвинули политические требования, в том числе об уходе из политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева. Токаев назвал протестующих террористами.

По последним данным, в ходе беспорядков погибли 164 человека.