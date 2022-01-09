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На Украине заявили о необходимости повторить путь Швейцарии

Депутат Рабинович: Украина должна повторить путь Швейцарии и оставаться нейтральной
Вадим Рабинович

Вадим Рабинович. Фото: Sergii Kharchenko / Globallookpress.com

Депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович считает, что Украине необходимо повторить путь Швейцарии. Его слова приводит РИА Новости.

Политик уверен, что для этого Украина должна оставаться нейтральной страной.

Он считает, что такой вариант развития для страны предпочтителен, так как в ближайшие десять лет Украина не сможет вступить в НАТО. «Никто в НАТО нас не берет. Есть официальное заявление. Не просто нас послали, потому что неудобно, все-таки союзники. Они сказали так, официально, первый раз: ближайшие десять лет не заходите (…). А мы включаем этот пункт в конституцию. Делаем себя полоумными перед всем миром», — подчеркнул он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна захотела получить однозначный ответ по срокам вступления в НАТО уже в 2022 году. «Мы стремимся получить очень четкую временную перспективу от НАТО, очень конкретную. И хотим ее получить в 2022 году», — сказал он.

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Алевтина Запольская
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